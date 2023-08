Governo | Calenda | ' primo anno dimostra che non eistono rivoluzioni sovraniste e populiste'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 31 agosto 2023) Roma, 31 ago. (Adnkronos) - "Ildi vita di questo, ancora una volta, che non esistonopossibilio di altro genere. Evocarle è solo una tecnica di marketing per abbindolare cittadini arrabbiati. In Italia amiamo lee detestiamo le riforme. Sappiamo che le prime non accadono ma dsfogo alle nostre frustrazioni, mentre le seconde erodono rendite di posizione a favore di un interesse generale di cui però non ci fidiamo. Lesono dunque innocue ma eccitanti; le riforme incisive ma noiose". Così su X (ex Twitter) Carlo, segretario di Azione.