Governo | Calderone | “Stiamo creando condizioni per chi vuole lavorare”

Leggi su giornaledellumbria

(Di giovedì 31 agosto 2023) (Adnkronos) – “Non ho la bacchetta magica maleper chi”, così la ministraa margine della presentazione del Sistema informativo Inclusione sociale e lavorativa. Dal 1° settembre si potrà presentare domanda “ma non sarà un clic day – rassicura il ministro -, non c’è un problema di esaurimento di risorse”. il Giornale dell'Umbria - il giornale on line dell'Umbria.