Golpe | un intervento militare disastroso Riunione informale d' urgenza | Europa travolta

(Di giovedì 31 agosto 2023) La serie diin Africa inquieta l', che potrebbe dover far fronte nei prossimi mesi a una nuova, massiccia ondata migratoria e a una ulteriore drammatica emergenza umanitaria nel Mediterraneo. I diplomatici dei Paesi dell'Unione europea hanno discusso della crisi in atto in Gabon e nella sua capitale Libreville, dopo che l'esercito ha preso il potere nel paese e ha deposto il presidente Ali Bongo diffondendo un video in cui chiedeva assistenza ai paesi occidentali, ha riferito il Financial Times, citando fonti anonime. L'incontro ha avuto luogo mercoledì, riferisce il quotidiano britannico, aggiungendo che Bruxelles non ha ancora fornito alcuna informazione riguardante l'evacuazione dei cittadini dell'Unione europea dal Paese. La Farnesina aveva invitato gli italiani presenti nel Paese a restare in casa. L'Alto rappresentante Ue per la ...

"In Niger a in Gabon c'è una situazione di instabilità con una serie dimilitari con un effetto domino. Chiediamo sempre una soluzione diplomatica in cui l'Europa sia ... Unmilitare ...Al netto di alcuni punti in comune, come la presenza francese sul territorio e l'dei militari, tra i due paesi ci sono differenze. Dall'appartenenza all'Ecowas ai ...Bongo Perché ilin ...Allora l'francese permise di respingere un'offensiva militare ordinata dal colonnello ... Diinpurché amici Un altro, quello del 1990 di Idriss Deby Itno, il padre dell'...

"In Niger a in Gabon c'è una situazione di instabilità con una serie di golpe militari con un effetto domino. Chiediamo sempre una soluzione diplomatica in cui l'Europa sia presente ma mai dia l'idea ...I risultati delle urne cancellati e il presidente agli arresti: il colpo di Stato in Gabon allarga la cosiddetta “coup belt” africana ...