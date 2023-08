Golpe in Niger | Ecowas propone periodo di transizione di 9 mesi

(Di giovedì 31 agosto 2023) (Adnkronos) – L'ha proposto undidi novealla giunta militare che con unha preso il controllo delil 26 luglio, per portare il Paese verso la democrazia. Lo ha detto il presidente dellaia Bola Tinubu, attuale leader di turno dell'. La giunta militare aveva proposto undidi tre anni per ripristinare l'ordine costituzionale. Tinubu ha affermato che non ci sarà alcun sollievo dalle sanzioni imposte dall'fino a quando il regime non avrà apportato “aggiustamenti positivi''. “L'azione dei soldati è inaccettabile. Prima apporteranno aggiustamenti positivi, più velocemente ridurremo le sanzioni per alleviare le sofferenze che ...

ROMA - 'Faremo il punto sull'Ucraina e parleremo della situazione in Africa, della situazione di instabilità in Niger e Gabon, di questa serie di golpe militari con effetto domino in tutta l'Africa subsahariana'. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, arrivando alla riunione ...

Ue preoccupata dal golpe in Gabon. I 27 studiano sanzioni contro i militari in Niger Il Sole 24 ORE

La giunta militare aveva proposto un periodo di transizione di tre anni per ripristinare l'ordine costituzionale ...ROMA - "Faremo il punto sull'Ucraina e parleremo della situazione in Africa, della situazione di instabilità in Niger e Gabon, di questa serie di golpe ...