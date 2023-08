Golpe Gabon | Borrell | “Ue respinge qualsiasi presa di potere con la forza”

A differenza del Niger - dove solo un mese fa unha deposto il presidente democraticamente eletto, Mohamed Bazoum - ilnon si trova nell'instabile regione del Sahel, tormentata dalla ...... e nel 2019 le contestazioni sfociano addirittura in un fallito colpo di Stato[2] Appena si è diffusa la notizia del, le strade di Libreville " la capitale del" e di Port - Gentil si ...Dopo ilin Niger dello scorso 26 luglio, quello delè l'ottavoin tre anni (tra riusciti e falliti) che interessa una ex colonia francese. Prima ci sono stati quelli di Mali (2020 e ...

Colpo di Stato in Gabon, chi è il generale golpista Nguema eletto presidente dai militari - Borrell: "Condividiamo preoccupazioni su voto ma ci sia dialogo" - Borrell: "Condividiamo preoccupazioni su voto ma ci sia dialogo" RaiNews

Buongiorno. Se si guarda alle notizie che arrivano dal fronte, le trattative di pace in Ucraina sembrano lontanissime. Droni di Kiev (che non conferma né smentisce di averli lanciati) hanno colpito se ...Una spirale di golpe sta travolgendo la regione del Sahel senza che nessuno sappia come arrestarla. Guinea Conakry, Mali, Burkina Faso, Niger e ora ...