Golf | Omega Europen Masters 2023 | Fitzpatrick nei sei a pari merito in testa | Paratore 32°

(Di giovedì 31 agosto 2023) E’ andato in archivio il primo giro all’Europeandi Crans Montana. Ci sono ancora in ballo dei posti per il team europeo di Ryder Cup. In sei incon, Fleetwood, Pepperell, Kawamura, Elvira, Axelsen e Green a -7. Il primo di questi ad ora è uno dei candidati a far parte del team Europa. In ballo la qualificazione anche per i tre subito dietro ai primi con il tedesco Paul, lo svedese Aberg e lo scozzese Jamieson appaiati a -5. Discorso italiani, il migliore è Renatocon un -3 che lo proietta 32°. Più indietro Migliozzi, 124° a +2 e Edoardo Molinari, 137° a +3. SportFace.