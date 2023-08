(Di giovedì 31 agosto 2023) Si conclude il primo giro all’Omegadi Crans Montana, storico evento svizzero del DP World Tour che è spesso molto gradito dai giocatori. Stavolta c’è un sestetto al, ed è una situazione un po’ particolare perché coinvolge anche le questioni di qualificazione del team europeo di Ryder Cup (va ricordato, infatti, che traPoints List e World Points List ci sono ancora due posti da assegnare tra i sei d’ufficio, con le scelte di Luke Donald che verranno comunicate lunedì). In testa a -7, tra i sei, c’è: l’inglese, al momento, scalzerebbe Tommy Fleetwood dal ruolo di qualificato per la World Points List in chiave Roma. Con lui troviamo il connazionale Eddie Pepperell, il giapponese Masahiro Kawamura, lo spagnolo Nacho ...

Sono ben 6 i giocatori a - 7, oltre aci sono Elvira, Green, Axelsen, Kawamura e Pepperell. ... Leggi i commenti: tutte le notizie 31 agosto - 19:25... che lo occupa attualmente e che non giocherà, e conFitzpatrick, quarto, che sarà al via a ... vince il Pga Tour e un premio di 18 milioni di dollari Leggi i commenti: tutte le notizie 30 ......verso l'attesa sfida diche si giocherà in Italia sul percorso del Marco Simone& Country ... QuartoFitzpatrick , che sarà al via. Tre gli italiani al via sul percorso del Crans - sur - ...

Golf: Matt Fitzpatrick tra i sei al comando dell'Omega European Masters 2023. Renato Paratore miglior italiano OA Sport

L’inglese, campione Us Open 2022, si è aggiudicato la vittoria nel 2017 e nel 2018. Sei i giocatori a -7 a Crans Montana. In palio un posto nella Ryder Cup contro gli Usa. Male Molinari ...Per la World Points (sono già in squadra Viktor Hovland e Tyrrell Hatton) questione limitata anche in questo caso al terzo e ultimo posto disponibile con Tommy Fleetwood, che lo occupa attualmente e ...