Gli ucraini stanno guadagnando gradualmente terreno | dice Stoltenberg

(Di giovedì 31 agosto 2023) Gli sforzi dell’esercito ucraino per contrastare l’aggressione russaottenendo progressi significativi, come confermato daJens. In un’intervista con la CNN,il segretario generale della Nato ha riferito che Kyjiv sta riconquistandoe respingendo gli invasori russi: «L’Ucraina ha superato le aspettative più di una volta e ora è cruciale mantenere il sostegno mentre avanzano. Gli esperti credevano che avrebbe resistito solo pochi giorni o settimane, invece hanno liberato il nord, Kiev, l’est, Kharkiv, il territorio a sud, Kherson. Dobbiamo fidarci di loro. Noi consigliamo, aiutiamo, sosteniamo. Ma alla fine sono gliche devono prendere le decisioni». In un ulteriore passo verso il potenziamento delle capacità militari ucraine, alcuni piloti dell’Ucraina si ...