Gli incidenti aerei da turbolenza sono sempre più frequenti | la colpa è della crisi climatica

(Di giovedì 31 agosto 2023) di Andrea Vivalda Solo negli ultimi mesi si contano decine di feriti, fra passeggeri e membri dell’equipaggio, in svariatidovuti a fenomeni diin volo. Poche ore fa, 11 passeggeri del volo Delta Airlines Milano-Atlantastati ricoverati in ospedale per lesioni dopo che l’Airbus 350 su cui viaggiavano ha subìto una violentain fase di discesa. Altri treavvenuti solo nel mese di marzo: unaha procurato danni tali all’aeromobile Lufthansa Austin-Francoforte da obbligare i piloti all’atterraggio d’emergenza in Virginia; sul volo Condor Francoforte-Mauritius 20 passeggeririmasti feriti, mentre un passeggero ha addirittura perso la vita a causa...