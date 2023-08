Gli Imagine Dragons cantano per Starfield | ecco il video musicale

(Di giovedì 31 agosto 2023) (Adnkronos) – La band di rock alternativoha lanciato un nuovo singolo, frutto di una collaborazione con Bethesda Softworks, in vista dell’atteso RPG dell’azienda, in uscita il 6 settembre su Xbox e PC. Questa nuova traccia, intitolata Children of the Sky,è accompagnata da unche mostra sequenze inedite del gioco.è il primo nuovo universo in oltre 25 anni da Bethesda Game Studios, i creatori di The Elder Scrolls V: Skyrim e Fallout 4. In questo gioco di ruolo di nuova generazione ambientato tra le stelle, è possibile creare il personaggio da zero ed esplorare un mondo aperto con una libertà che Bethesda definisce “senza precedenti, in un epico viaggio per scoprire la risposta al più grande mistero dell’umanità”. I giocatori ...

Negli ultimi anniDragons hanno collaborato più volte con Riot Games, componendo le popolari tracce "Warriors" per League of Legends e "Enemy" con J. I. D per la serie TV animata Arcane . ...A ogni modo, il fatto che un gruppo comunque molto popolare comeDragons abbia creato una canzone per il gioco alimenta ancora di più l'attesa intorno all'esperienza action - rpg di ...E che solo chi le ha scritte può raccontare conaccenti, le pause, i ritmi del cuore. Ci sono ...30 Forum Giovani Benevento e alle 23:00 #SonoriaLive Best of Coldplay/Dragons.

Gli Imagine Dragons collaborano con Starfield per una canzone ... MondoXbox

Gli Imagine Dragons, in collaborazione con Bethesda, hanno pubblicato una canzone inedita per festeggiare l'imminente uscita di Starfield.