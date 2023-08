Giulia Tramontano | l’autopsia conferma il veleno nel sangue

(Di giovedì 31 agosto 2023) . Si aggrava la posizione di Impagnatielloè deceduta a causa del dissanguamento a seguito delle 37 coltellate che il compagno, Giuseppe Impagnatiello, le ha inferto. Tuttavia, gli esiti definitivi delhannoto un altro sospetto, ovvero il tentativo di avvelenamento. Tracce disono state individuate nel feto, nei capelli e neldi. Come riportato da Adnkronos, la sostanza rinvenuta è “bromadiolone, l’anticoagulante più tossico tra quelli annoverati nella categoria delper topi”. Secondo gli esperti di Medicina legale di Milano non è possibile determinare se la presenza delè frutto “di più somministrazioni a basse dosi” o di un’unica più elevata, ma sicuramente si ...

Giulia Tramontano, l'autopsia: "Impagnatiello avvelenava lei e il feto da mesi" TGCOM

