Giovane ucciso nella notte | sospettato in questura | svelato l’assurdo motivo

(Di giovedì 31 agosto 2023) Unè statofuori ad un locale, ilè stato portato indove è ancora sotto interrogatorio:Un terribile episodio di cronaca nera si è verificato questaa Napoli. A perdere la vita una ragazzo di 24 anni. Si chiamava Giovan Battista Cutolo. Quest’ultimo non era affiliato a nessun clan. Con la camorra non c’entrava nulla e non ci ha mai voluto avere a che fare. Questaè stato. Una serie di colpi di pistola che gli sono risultati fatali. Purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare. Il tutto è accadutocentralissima piazza Municipio, precisamente fuori una ...

Nel cuore di Napoli, Giovanni Battista Cutolo, undi 24 anni, è stato tragicamentecon colpi di pistola all'alba di oggi. L'omicidio è stato scatenato da una disputa riguardante uno scooter mal parcheggiato. La vittima è stata colpita ...... turista 21enne in bici travolto e. Il conducente dell'auto positivo all'alcol Cronaca [ 28/... Ilaveva fatto perdere le proprie tracce nei giorni scorsi ed era stato visto per l'ultima ...Ilera un musicista dell'Orchestra Scarlatti young, molto nota in città, a chiamare la polizia è stata la sua fidanzata, presente al momento della lite. ancora sotto choc.

Un giovane è stato ucciso nella notte fuori ad un locale, il sospettato è stato portato in questura dove è ancora sotto interrogatorio: svelato l’assurdo motivo Un terribile episodio di cronaca nera ...In My home my destiny, la vita di Mehdi cambierà quando a Istanbul tornerà Burhan, il figlio di colui che ha ucciso suo padre, nonché ex fidanzato di Müjgan. Farà di tutto pur di dare fastidio a Mehdi ...