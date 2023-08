Giovane ucciso in Piazza Municipio a Napoli | era un musicista della Scarlatti C’è un sospettato

(Di giovedì 31 agosto 2023) Era unYoung Giovanbattista Cutolo, ildi 24 annicon un colpo di arma da fuoco la scorsa notte ain, all’angolo di via Cristoforo Colombo. Unviene in questo momento ascoltato dagli inquirenti.Gli agenti hanno acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza dell’intera zona. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

di Rock Reynolds Il 5 aprile di quest'anno è una data che a molti potrebbe dire poco. Eppure, proprio quel giorno undel Trentino fuda un'orsa in cui si era imbattuto mentre faceva una corsa in un bosco, scatenando una scia di polemiche che non si sono ancora sopite. La questione dibattutissima, ...AGI - Un ragazzo di 24 anni, incensurato, Giovanbattista Cutolo , è statoda un colpo di arma da fuoco Napoli . Il corpo del 24enne è stato trovato stamani intorno alle cinque in piazza Municipio , nell'angolo con via Medina. Secondo quanto apprende l'AGI, il ragazzo ...... vicino a Torino, dove un treno regionale ha travolto euna squadra di operai al lavoro sulla ferrovia. Il piùtra i deceduti, Kevin Laganà, aveva 22 anni ed era originario di Vercelli.

A Napoli un giovane di 24 anni è stato ucciso in pieno centro, in Piazza Municipio. La vittima si chiama Giovan Battista Cutolo, incensurato, ed era un musicista dell'Orchestra Scarlatti Camera Young.Choc a Napoli , dove un uomo è stato ucciso nella centralissima piazza Municipio. La vittima, incensurata, è un giovane di 24 anni (G. C.), il cui cadavere è ...