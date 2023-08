Giovane ucciso all' alba a Napoli | sospettato in Questura

Undi 24 anni, Giovanni Battista Cutolo, è statoa colpi di pistola all'alba di oggi nella centralissima piazza Municipio. Ilè stato colpito mentre si trovava nei pressi di un ...di Rock Reynolds Il 5 aprile di quest'anno è una data che a molti potrebbe dire poco. Eppure, proprio quel giorno undel Trentino fuda un'orsa in cui si era imbattuto mentre faceva una corsa in un bosco, scatenando una scia di polemiche che non si sono ancora sopite. La questione dibattutissima, ...AGI - Un ragazzo di 24 anni, incensurato, Giovanbattista Cutolo , è statoda un colpo di arma da fuoco Napoli . Il corpo del 24enne è stato trovato stamani intorno alle cinque in piazza Municipio , nell'angolo con via Medina. Secondo quanto apprende l'AGI, il ragazzo ...

Ragazzo di 23 anni ucciso presso la stazione di Calolziocorte: indagini in atto per scoprire il movente dell'omicidio.A Napoli un giovane di 24 anni è stato ucciso in pieno centro, in Piazza Municipio. La vittima si chiama Giovan Battista Cutolo, incensurato, ed era un musicista dell'Orchestra Scarlatti Camera Young.