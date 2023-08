Giovanbattista Cutolo | il musicista della Scarlatti Young ucciso a Napoli per un parcheggio | sospettato 16enne in questura

(Di giovedì 31 agosto 2023) È stato portato inildell’omicidio di, il 24enneda un colpo di pistola la scorsa notte nella centralissima piazza Municipio, all’angolo con via Medina. Il corpo del ragazzo è stato trovato all’alba.risulterebbe incensurato e non avrebbe legami o parentele con la criminalità organizzata. Il 24enne era une faceva parteCamera, orchestra in cui suonava il corno. Già durante la notte la polizia aveva ricevuto una relazione di un uomo a terra dove poi effettivamente è stato ritrovato senza vita. All’arrivo degli agenti, il ragazzo che aveva compiuto 24 anni lo ...

