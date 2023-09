Giorgia Meloni a Caivano incontra don Maurizio Patriciello

(Di giovedì 31 agosto 2023)il parroco don: “è necessario oscurare i siti porno” Il Presidente del Consiglio,, partecipa a(NA) alla Riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Al suo arrivo, l’incontro con il Parroco donnella chiesa di San Paolo Apostolo. La visita dellagiunge dopo lo stupro ai danni di due cuginette poco più che bambine. Al termine dell’incontro donha commentato: «È andata benissimo, il presidente ci ha dato una data: ha detto che entro la primavera del 2024 il centro sportivo tornerà ad essere un centro sportivo in attività. ...

Questo è il responso del sondaggio di Money.it che è stato lanciato proprio nel momento in cui, terminate le vacanze agostane, il governo guidato dasi è rimesso a lavoro per cercare ...Ue, Salvini vs Tajani. In mezzo a queste posizioni apparentemente inconciliabili ci sonoe il suo partitoSullo sfondo gli ultimi casi di violenza sessuale e la polemica che ha coinvolto il giornalista nonché compagno di, finito nella bufera per il suo appello alle ragazze a stare attente ...

«Anche Siffredi ha detto che la proposta di Roccella, di oscurare i siti pornografici, ha senso» ..."Abbiamo affrontato anche la questione della pornografia on line - ha aggiunto il sacerdote -. Abbiamo lanciato un appello agli attori porno affinché possano ...