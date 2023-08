Giorgia Meloni a Caivano | il Parco Verde blindato | ma prima ripulito per la visita della premier – la diretta

(Di giovedì 31 agosto 2023), ma. Si presenta così ildi, dove in mattinata è inla. Le strade del quartiere sono state transennate e gli accessi al quartiere sono presidiate da decine di uomini delle forze dell’ordine. La presidente del Consiglio si recherà alla scuola Morano, al suo arrivo sarà accolta, tra gli altri, da don Maurizio Patriciello che, dopo la vicenda delle violenze ai danni delle due cuginette, aveva rivolto l’invito alla; invito subito accolto. Al momento c’è poca gente per le strade che sono state in mattinata pulite. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Tanto scottante cheha deciso di 'sfilarlo' al ministro dell'Interno Piantedosi , e quindi a Matteo Salvini , per accentare il tutto a palazzo Chigi nella mani di Alfredo Mantovano . ...- - >con don Coluccia - ANSA - Ufficio stampa Palazzo Chigi . La paura resta, ma anche la determinazione ad andare avanti, perch là fuori "è pieno di territori che hanno bisogno di noi". Il ...Nella lotta alla criminalità organizzata questo Governo non farà passi indietro". Così la presidente del Consiglio,, in un post su X ha risposto alle minacce ricevute via social alla vigilia della sua visita a Caivano (Napoli)., nonostante le "intimidazioni" ricevute ha infatti assicurato la ...

“Ringrazio quanti hanno espresso vicinanza in merito alle minacce ricevute in vista della mia visita a Caivano. Le intimidazioni non impediranno la nostra presenza al fianco dei tanti cittadini che ch ...Ieri, presa dallo sconforto dopo le minacce che le sono state rivolte nel quartiere dove abita, la donna si è rivolta al capo del Governo per chiedere il suo intervento. La visita della Meloni a ...