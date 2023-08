Giambruno? Travaglio lo insulta e gli dà ragione | cosa spunta sul Fatto | sinistra in tilt

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 31 agosto 2023) Se un qualunque soggetto legato direttamente o indirettamente a Giorgia Meloni, al governo di centrodestra, a chiunque non corrisponda alle prerogative di pensiero progressiste, dicesse a voce troppo alta che il nostro pianeta è tondo, ladiventerebbe automaticamente terrapiattista. Ad Andrea, che non è un politico e non è un intellettuale di destra ma ha la “macchia” di essere il compagno del presidente del Consiglio, è capitato di dire durante la trasmissione che conduce che «se eviti di ubriacarti e perdere i sensi, eviti di incorrere in determinate problematiche» come il rischio di finire tra le braccia di uno stupratore. Il virgolettato è importante perché gli attacchi immediati controaccusato di «victim blaming», cioè di colpevolizzare la vittima di violenza sessuale anziché il carnefice, si basano ...