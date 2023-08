Gf Vip 7 | Oriana Marzoli annuncia l’ennesima rottura con Daniele Dal Moro | le sue parole

(Di giovedì 31 agosto 2023) È finita di nuovo tra gli Oriele,Dal. Pochi minuti fa, la bella venezuelana ha infattito la notizia con questedirette ai suoi seguaci e fan della coppia: È finita ragazzi. Non sono una che dà spiegazioni a nessuno ma parlo per tutti e due. Ci sono tanti motivi ma nessuno è per mancanza di sentimento/amore. Quello c’è e pure tanto ma purtroppo non tutto è come uno vorrebbe, quindi chiedo o chiediamo solo rispetto. Grazie sempre. Non è la prima volta chesi lasciano. Dopo essersi conosciuti e innamorati al Gf Vip 7, doveè arrivata seconda, i due hanno poi fatto coppia fissa per mesi. Tra tira e molla vari, il rapporto è sempre stati poi ricucito. Tra i rumors più ...

...Moro si sono lasciati (per la 60esima volta dalla loro uscita dal Grande Fratello). E se il ricco fandom crede con forza nella loro storia d'amore, la venezuelana ha rotto il silenzio.e ...A tutta fantasia Nei look di agosto dellenon mancano le fantasie: cosa c'è di più estivo di ... Micro fiori azzurri su base gialla perMarzoli , sensuale in Shein . Motivo cashmire per ...Leggi Anche 'Grande Fratello', Luca Onestini eMarzoli litigano per Nikita Pelizon Leggi Anche 'Grande Fratello', Nikita Pelizon in lacrime per Luca Onestini L'infatuazione per Luca ...

Gf Vip, Oriana Marzoli annuncia: "Con Daniele è finita. Chiediamo ... TorreSette

Oriana e Daniele del Grande Fratello hanno annunciato che la loro storia è finita: questa volta è ufficiale Leggi tutto ...Con un messaggio postato sui social, la finalista del Grande Fratello Vip ha confermato l'addio al fidanzato: 'C'è tanto amore ma è finita' ...