Gevi Napoli Basket | domani 1 Settembre amichevole contro la Luiss Roma

(Di giovedì 31 agosto 2023) Venerdì 1alle ore 19:15, lasosterrà la sua primapre-season alaformazione promossa in questa stagione in Serie A2. Primo appuntamento della pre-season per lachealle ore 19:15 sosterrà la sua primapre-season aalla palestra

Intanto, domani sera alle ore 19.15 a Roma e al Pala Pass, prima amichevole - scrimmage della stagione per il nuovo team dellaBasket di coach Milicic, senza il play statunitense di ...Primo appuntamento della pre - season per laBasket che domani 1 Settembre alle ore 19:15 sosterrà la sua prima amichevole pre - season a Roma alla palestra 'Pala Pass' contro la Luiss formazione promossa in questa stagione in Serie ...La Happy Casa,e il team ungherese del Falco Szombathely daranno vita a tre sfide emozionanti, nel vero spirito del torneo dedicato al mitico 'Big Elio'. A partire dalle ore 16:45 di oggi ...

Gevi Napoli Basket, domani la prima amichevole! Appuntamento a Roma contro la LUISS, poi sabato a Rieti CalcioNapoli24

Arriva la prima uscita stagionale per la nuova Gevi. Si tratta di una amichevole contro la Luiss Roma, un test per verificare un po' il lavoro fatto in questi ...Primo appuntamento della pre-season per la Gevi Napoli Basket che domani 1 Settembre alle ore 19:15 sosterrà la sua prima amichevole pre-season a Roma alla palestra "Pala Pass" ...