Genoa | amarcord in attacco | idea Pellegri dal Torino

Nessuna delle prime tre della classe, Frosinone, Reggina e, è riuscita a vincere, anzi il ... A spazzare via la vena die di buoni sentimenti dal match in riva allo Stretto ha però ...L'attaccante classe 2001 scuola, prelevato in prestito dal Monaco sul finire dello scorso mercato estivo, è infatti a un passo dall'approdo al Torino, sempre con la formula del prestito. Il ...Nessuna delle prime tre della classe, Frosinone, Reggina e, è riuscita a vincere, anzi il ... A spazzare via la vena die di buoni sentimenti dal match in riva allo Stretto ha però ...

Genova, l’amarcord dell’ostessa di Rondanina con il posto telefonico pubblico: “Tutti chiamavano il ristorant… Il Secolo XIX

Il vice Retegui potrebbe essere una vecchia conoscenza del Genoa che il Grifone lo porta da sempre nel cuore. Secondo l'edizione odierna de Il Secolo XIX, tra i profili sondati dalla società rossoblù ...Il replay di un’azione è stato mandato sui maxischermi dell’Olimpico. Secondo il regolamento tale episodio non sarebbe dovuto avvenire Insolito episodio avvenuto ieri durante Lazio-Genoa. Durante il m ...