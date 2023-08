GdS – Ufficiale l’acquisto di Pavard | Sono qui per vincere lo scudetto e per la seconda stella”

(Di giovedì 31 agosto 2023) 2023-08-30 22:24:14 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta la rosea: Dopo le visite e la firma è arrivato il comunicato del club nerazzurro. Le prime dichiarazioni del francese: “Io gioco a calcio pere per questo ho deciso di venire qui” Andrea Ramazzotti 30 agosto – MILANO Dopo le visite mediche del mattino, prolungate fino al primo pomeriggio, e la firma sul contratto del pomeriggio, adesso c’è anche l’ufficialità: Benjaminè un nuovo difensore dell’Inter. “Il difensore francese classe 1996 – si legge del comunicato sui social nerazzurri – arriva a titolo definitivo dal Bayern Monaco (30 milioni più 2 di bonus, ndr). Una carriera è fatta di tantissimi giorni, partite, momenti: alcuni di questi però restano indimenticabili e cambiano per sempre la vita di un giocatore. ...

Oggi sappiamo che c'è un interesse, vedremo come andrà a finire. Per noi è così importante che se resta è un'ottima cosa, ma non so cosa dirà il mercato". Sembra rassegnato. "Le ho già ...... passando per Ice Lake (l'elenco completo è riportato nella documentazione). Non ha ... https://downfall.page/media/_aes.mp4 La vulnerabilità è legata a un'istruzione nota come Gather , ...Oggi sappiamo che c'è un interesse, vedremo come andrà a finire. Per noi è così importante che se resta è un'ottima cosa, ma non so cosa dirà il mercato". Sembra rassegnato. "Le ho già ...

Palermo, ufficiale l'acquisto di Di Francesco: contratto fino al 2026 Giornale di Sicilia

Ieri sera l’arrivo in città, questa mattina visite e firma del contratto. Federico Di Francesco è ufficialmente un nuovo calciatore del Palermo. A renderlo noto lo stesso club di di viale tramite una ...(ANSA) - TORINO, 31 AGO - Ca Auto Bank si allea con Aec Group, importatore ufficiale dei marchi Dodge, Ram e Cadillac, Chevrolet e Gmc, nell'ambito dei servizi ...