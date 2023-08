GdS – Juve | Soulé e Kaio Jorge in prestito al Frosinone

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 31 agosto 2023) 2023-08-28 15:01:55Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dalla Gazzetta: L’argentino sosterrà le visite mediche già domani, il brasiliano giungerà nelle ore a seguire. L’obiettivo è aumentare il minutaggio in Serie A Altri due giovani dellantus in uscita: Matiasraggiungono Enzo Barrenechea al, giocheranno lì infino al termine della stagione. L’argentino è in viaggio e sosterrà le visite mediche già domani, il brasiliano giungerà nelle ore a seguire: faranno parte del progetto di Di Francesco, con l’obiettivo di aumentare il loro minutaggio in massima serie. IN— Dopo due anni da aggregato in prima squadra,cerca una maglia da titolare. Al ...