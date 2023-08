Gas | l' Europa ne sta ancora importando un sacco dalla Russia

Pur trattandosi di volumi ancora nettamente inferiori rispetto alla quantità diimportata intramite i gasdotti fino al 2021, pari a circa 140 miliardi di metri cubi all'anno, Bruxelles ...Tra i titoli, i bancari sono stati per lo più deboli in tutta, non solo a Milano, a ... hanno chiuso la giornata in terreno positivo anche Diasorin e le utility: Snam Rete, Erg e A2a . Wall ...Prezzo delin calo ad Amsterdam, il mercato di riferimento per l'per i future: il Ttf ha chiuso in calo dell'11,04% a 35,03 euro al Megawattora. . 31 agosto 2023

L’Europa adora comprare il GNL dalla Russia: +40% nel 2023 Rinnovabili

Prezzo del gas in calo ad Amsterdam, il mercato di riferimento per l'Europa per i future: il Ttf ha chiuso in calo dell'11,04% a 35,03 euro al Megawattora. (ANSA). (ANSA) ...Sotto forma di gnl. Al punto che la Spagna è diventata il secondo acquirente al mondo, dopo la Cina. Il motivo sono i contratti a lungo termine che ancora legano a Mosca ...