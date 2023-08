Gary Oldman nel cast del nuovo film di Paolo Sorrentino ambientato a Napoli

(Di giovedì 31 agosto 2023) Il decimo lungometraggio di, che parla di una donna di nome Partenope e che si sta girando in questi giorni a, avrà nelanche il premio Oscarè entrato a far parte deldeldiche si sta girando in questi giorni a

, attore Premio Oscar e produttore cinematografico britannico, è a Napoli : è stato avvistato al ristorante Cicciotto a Marechiaro che ha condiviso, sui social, uno scatto della visita. ...Che poi non significa granché, se pensiamo che se l'è sentito dire uno come. Per fortuna, mi sono capitati anche dei bei sì (ride , ndr)". Come quello per Tiziano "Tio" Falcetti della ...Nick Vivarelli per Variety riporta la notizia chesi è aggiunto al già notevolissimo cast del nuovo film Paolo Sorrentino , che lo sta girando a Napoli. Non si sa ancora il ruolo che ricoprirà l'attore nella storia, ma è davvero un bell'...

Gary Oldman sarà nel nuovo film di Paolo Sorrentino la Repubblica

A Marechiaro spunta un Premio Oscar. E' l'attore inglese Gary Oldman, vincitore della statuetta nel 2018 e scelto da un altro Premio Oscar, il regista napoletano Paolo Sorrentino, per il ...Gary Oldman è entrato a far parte del cast del nuovo film di Paolo Sorrentino che si sta girando in questi giorni a Napoli. Lo scrive Variety. I dettagli sul ruolo dell’attore, premio Oscar nel 2018 p ...