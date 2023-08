Galeone | «Juve incompleta | servivano Arnautovic e Berardi»

(Di giovedì 31 agosto 2023) Giovanni, ex allenatore e amico di Massimiliano Allegri, ha parlato del futuro dellantus. I dettagli Giovanni, grande amico di Massimiliano Allegri, ha parlato al Corriere dello Sport dellantus. PAROLE – «Dusan è meglio di Romelu, soprattutto se sta bene fisicamente. La pubalgia è terribile e lo scorso anno Vlahovic è stato frenato dai continui problemi fisici. Ma adesso il serbo mi sembra in crescita, non a caso ha segnato due gol in due partite tra Udinese e Bologna. Io, piuttosto, ho sperato che lantus prendesse un altro attaccante…, che poi è andato all’Inter. Fossi stato nella, avrei ingaggiato l’ex Bologna: ovviamente in aggiunta a Vlahovic.è tecnico, bravo anche a mandare in porta i ...

Giovanni, ex allenatore e amico di Massimiliano Allegri, ha parlato del futuro della Juventus. I dettagli Giovanni, grande amico di Massimiliano Allegri, ha parlato al Corriere dello Sport della Juventus. PAROLE - "Dusan è meglio di Romelu, soprattutto se sta bene fisicamente. La pubalgia è terribile e lo ...Commenta per primo Il mentore e amico di Max Allegri , Giovanni, ha parlato dell'inizio di stagione dellaa La Gazzetta dello Sport. Ecco le sue parole. BOLOGNA - 'Non ho sentito Max dopo il Bologna, ma conoscendolo bene immagino fosse arrabbiato per ......un altro attaccante" dice Giovanni, ex allenatore, intervistato da Filippo Cornacchia su La Gazzetta dello Sport Chi " Arnautovic, che poi è andato all'Inter. Fossi stato nella, avrei ...

Galeone a Gazzetta: “La Juve mi sembra incompleta, rimpianti Milinkovic e Berardi, Allegri... Tutto Juve

Juve, senti Galeone: "Chiesa deve segnare! Lukaku No, Vlahovic. Peccato per Berardi..." ...Yildiz ha stregato Allegri: «È innamorato, si è convinto di questo su di lui». Max stravede per il talento turco della Juventus Giovanni Galeone, mentore e grande amico di Massimiliano Allegri, ha par ...