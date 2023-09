'L'Ue respinge qualsiasi presa di potere con la forza ine invita tutte le parti coinvolte a dar prova di moderazione". Lo dichiara l'Alto Rappresentante Ue per la politica estera Josep Borrell. "L'Ue condivide le gravi preoccupazioni per il modo in ...'L'Ue respinge qualsiasi presa di potere con la forza ine invita tutte le parti coinvolte a dar prova di moderazione". Lo dichiara l'Alto Rappresentante Ue per la politica estera Josep Borrell. "L'Ue condivide le gravi preoccupazioni per il modo in ...'L'Ue respinge qualsiasi presa di potere con la forza ine invita tutte le parti coinvolte a dar prova di moderazione". Lo dichiara l'Alto Rappresentante Ue per la politica estera Josep Borrell. "L'Ue condivide le gravi preoccupazioni per il modo in ...

Gabon: Ue, 'respingiamo presa di potere con la forza'

'L'Ue respinge qualsiasi presa di potere con la forza in Gabon e invita tutte le parti coinvolte a dar prova di moderazione". Lo dichiara l'Alto Rappresentante Ue per la politica estera Josep Borrell.