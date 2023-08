Gabon | il capo della guardia repubblicana Nguema nominato presidente di transizione

(Di giovedì 31 agosto 2023) Al grido di “” è stato portato in trionfo nelle scorse ore da un gruppo di soldati: Brice Clotaire Oligui, giàdel, è stato” dai golpisti che hanno rovesciato il potere, nel Paese africano, di Ali Bongo, iluscito vincitore alle scorse elezioni. Brice Clotaire Oliguiemerge, quindi. Ha assicurato che l’ex-Ali Bongo “verrà pensionato” e avrà “tutti i suoi diritti”, è “unese normale, come tutti”. Il generale ha ormai la guida del “Comitato per lae la ...

... è aiutante di campo di un comandante della Guardia repubblicana agli ordini del leader del, ...viene inviato in Marocco e Senegal per missioni diplomatiche e un decennio dopo è nominato a...... mentre ildella politica estera dell'Unione Europea ha affermato che la presa di controllo ... Il colpo di Stato inarriva solo un mese dopo il rovesciamento militare del Presidente del Niger ...Dalla sua residenza il depostodi stato ha registrato un messaggio, chiedendo "agli amici deldi non arrendersi. Non so dove siano mia moglie e i miei figli e neppure che cosa sta ...

Dopo la rielezione di Ali Bongo, al potere da 14 anni, i militari hanno annullato il voto e insediato l'alto ufficiale come presidente ad interim.La Giunta del generale Brice Oligui Nguema depone il presidente e decreta la nascita del CTRI. E’ l’ottavo colpo di stato in un ex colonia francese in 3 anni.