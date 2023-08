Gabon | evacuazione dei cittadini europei non ancora pianificata

(Di giovedì 31 agosto 2023) Josep Borrell, l’Alto rappresentante dell’UE per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ha affermato che per il momento non ci sono piani dideidaldeinon è stataL’Alto rappresentante dell’UE per gli affari esteri e la politica di sicurezza Josep Borrell

... c'è golpe e golpe "I colpi di Stato non sono una soluzione ma non va dimenticato che in, ... Non credo ci siano motivi per pensare a... i motivi dietro a questo aumento I tagli in Arabia Saudita e il colpo di Stato inPetrolio ...mercato petrolifero ha indotto la compagnia petrolifera Chevron Corp a procedere con l'di ...Intanto in Italia il ministero degli Esteri ha fatto sapere di seguire la situzioni ine ...volo speciale con a bordo i cittadini italiani e un gruppo di stranieri che hanno chiesto l'...

AFRICA BOLLENTE/Dopo il Niger la Francia perde anche il ... Quotidiano Sociale

Per il momento non è prevista nessuna evacuazione di cittadini europei presenti in Gabon. Lo ha detto l'Alto rappresentante Ue per gli ...Il golpe in Gabon sembra oramai riuscito: la nuova giunta al potere ha nominato l'ex capo della guardia presidenziale quale nuovo presidente ...