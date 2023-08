(Di giovedì 31 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ in programma nella mattinata odierna la riunione delProvinciale per l’e la sicurezza pubblica presso la sede del Comune di Ariano Irpino, convocata daldi Avellino Paola Spena. La decisione è arrivato, dopo che nel comune del Tricolle è scattato l’allarme. D iversi gli episodi che hanno turbato la quotidianietà dei cittadini di Ariano Irpino. La situazione è ben al di sotto del livello di guardia, ma ilvuole comunque dare un segnale di vicinanza alla comunità anche spiegando tutte le iniziative che sono state poste in campo siaultimi mesi che nelle ultime settimane per rafforzare i controlli, non solo ad Ariano ma in tutta la provincia irpina. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Lascio una città sicura doveultimi anni i reati più gravi sono in calo. Alcuni reati ciclicamente riprendono, come lo spaccio, ie le truffe informatiche ma di reati efferati ce ne sono ...Un ghetto, senza servizi costruitoanni 80 per gli sfollati del terremoto e divenuto da ... E proprio in questo posto ho cominciato a commettere reati come, rapine e scippi entrando ed ...appartamenti, ha scritto in una missiva che vorrebbe fosse recapitata al questore e al sindaco, 'non li scopro certo io che l'ho subito adesso, ma qualcosa credo si possa fare per ...

Furti negli appartamenti, il prefetto vara il Comitato Ordine Pubblico anteprima24.it

Un furto da migliaia di euro in Piattaforma, Umbertide: rubati mixer, fari led, aste per microfoni e altri oggetti di un impianto audio. I gestori del Cinema Metropolis denunciano l'accaduto e invitan ...I droni che sorvolano tetti e mansarde. Occhi elettronici che «spiano» i residenti di Ostia Antica fin dentro le proprie case e, una volta trovate quelle senza ...