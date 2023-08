(Di giovedì 31 agosto 2023) Il nervosismo ha regnato sovrano nella sala stampa del Liberati di Terni, dopo la terza sconfitta in altrettante partite della Ternana in campionato contro la Cremonese . E l'allenatore Cristiano ...

E l'allenatore Cristianoha sbottato in sala stampa. Ecco cosa ha detto: "Sono felice che il Presidente mi dia fiducia ma io posso andare a casa domattina, non ho problemi. Tuttavia mi da ...- continua sotto - Ferita anche bimba di 3 anni Cronaca [ 19/04/2023 ] Spaccate, ladei ladri: furti e danni in ... allenati da Vivarini, sfideranno la Ternana guidata da Cristianoex attaccante del Lecce.

Furia Lucarelli in conferenza, botte sul tavolo e bordate: "Non sono un ipocrita!" Corriere dello Sport

Il tecnico: "La squadra va aiutata. Ogni volta che si perde si va a caccia di un colpevole. Ora capisco perchè la Ternana sono 50 anni che non va in serie A" ...