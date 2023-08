Fuori dalla Via della Seta? Quartapelle spiega la linea del Pd

Leggi su formiche

(Di giovedì 31 agosto 2023) Tra Roma e Pechino “le relazioni sono antiche e ci sono grandi e reciproche convenienze”. Al di là “dell’accordo sulla via, su cui le scelte andranno meditate e discusse in Parlamento, non c’è una relazione diretta tra quella firma e le relazioni commerciali”. Lo ha dichiarato il premier Giorgia Meloni nell’intervista di ieri al Sole 24 Ore. Il passaggio parlamentare, come abbiamo scritto su queste colonne, è una mossa politica per saggiare l’atteggiamento dell’opposizione a partire proprio dal Pd. “La nostra posizione è sempre stata molto chiara: il nostro auspicio è che il governo, oltre alla dimensione bilaterale e al passo che sta facendo, si coordini anche in sede europea per rafforzare la capacità dell’Ue di relazionarsi con la Cina”. A dirlo a Formiche.net è la deputata del Partito democratico, Lia. Come ...