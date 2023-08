Funghi | Moscato | polenta taragna e patate | le sagre di settembre

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 31 agosto 2023) Daialdi Scanzo passando per lae la rinomaata patata di Martinengo. Sono tanti i prodotti, le specialità e i piatti protagonisti delle feste e dellein Bergamasca. Il calendario è pieno di proposte golose: su Bergamonews trovate tutti gli appuntamenti, consultando la sezione degli eventi, puntualmente aggiornata. Inviateci le iniziative promosse in tutta la Bergamasca per diffonderne l’informazione. BERGAMO Dall’1 al 3prosegue la festa all’oratorio di Grumello Del Piano a Bergamo. Tutte le sere e la domenica anche a pranzo sarà attivo servizio ristoro con bar e cucina. Non mancheranno intrattenimenti. Sino al 3al Bombonera Social Pub di Bergamo si terrà la nuova edizione del ...