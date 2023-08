Fucile e coltelli in casa | 35enne arrestato a Napoli

(Di giovedì 31 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoI carabinieri del quartiere Pianura diinsieme con i militari del Reggimento Campania hannoVincenzo Capane,già noto alle forze dell’ordine, trovato in possesso, tra l’altro, di armi e oggetti atti a offendere. Durante una perquisizione nella sua abitazione, che si trova in via Evangelista Torricelli, i militari hanno rinvenuto una canne mozze con matricola abrasa e 3a serramanico. Trovati anche dei manganelli telescopici, una maschera e diversi walkie talkie. Capane è stato condotto in carcere dove è in attesa di giudizio: dovrà rispondere di detenzione illegale di arma clandestina. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

