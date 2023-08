Frode fiscale sui fondi Ue per il turismo ecosostenibile | sequestrato un milione di euro

(Di giovedì 31 agosto 2023) Roma – Nell’ambito di attività d’indagine dirette dall’Ufficio di Roma della Procurapea, i Finanzieri del Comando Provinciale di Roma hanno eseguito il sequestro disposto dal Tribunale capitolino di oltre undinei confronti del rappresentante legale di un’associazione impegnata in attività di ricerche di mercato e sondaggi di opinione, indagato per le ipotesi di malversazione di erogazioni pubbliche e peculato. Il provvedimento ha riguardato, in particolare, i saldi dei conti correnti intestati e/o nella disponibilità dell’indagato nonché immobili di proprietà siti nel Salento. Le indagini si sono incentrate sull’utilizzo del finanziamento erogato dall’Unionepea tramite la Regione Autonoma Sardegna per le finalità previste dal Progetto “Live Your Tour”, inerente all’attività di “formazione e ...

