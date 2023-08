Francia | i convocati di Didier Deschamps | ci sono Thuram e Giroud | assente Pogba

(Di giovedì 31 agosto 2023) Il commissario tecnico della, in vista degli impegni contro Irlanda e Germania previsti rispettivamente il 7 e il 12 settembre, ha diramato la lista dei calciatori. Nella listapresenti sei giocatori che militano nel campionato di Serie A, ma non c’è lo juventino Paul, ancora non al massimo della condizione. Ecco l’elenco completo: Portieri: Areola, Maignan, Samba; Difensori : Disasi, L.Hernandez, T.Hernandez, Konaté, Koundé, Pavard, Saliba, Upamecano; Centrocampisti: Camavinga, Fofana, Kamara, Rabiot, Tchouaméni; Attaccanti : Coman, Dembélé,, Griezmann, Kolo Muani, Mbappe,. SportFace.

Commenta per primo Paul Pogba non parteciperà agli impegni dellaa settembre. Il ct dei transalpini Didier Deschamps ha diramato la lista deiper le sfide con Irlanda (7 settembre) e Germania (12 settembre) e oltre al centrocampista della Juventus ...... Jeppe Corfitzen e Patrick Dorgu, sono statiin Nazionale Under 20 della Danimarca in occasione del doppio confronto Danimarca -in programma l'8 e l'11 settembre....milioni per risarcire i 100.000 clienti danneggiati da ingiusti rincari delle bollette in. ... I vertici di Eni France,mercoledì scorso dal ministro, hanno riconosciuto fatture errate ...

Francia, i convocati di Deschamps: la decisione su Pogba e Rabiot Tuttosport

Ecco l'elenco dei 23 giocatori convocati dal tecnico transalpino: assente lo juventino Paul Pogba e N'Golo Kanté, presenti ben sei giocatori che militano in Serie A. Portieri: Areola, Maignan, Samba.Il commissario tecnico della nazionale francese dirama i convocati per le prossime partite dei Blues: tutti i ventitrè nomi ...