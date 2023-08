Francia | da domani stop noleggio monopattini elettrici a Parigi

(Di giovedì 31 agosto 2023) Prima capitale dell'Unione europea a farlo Niente piùdaper le strade di. A partire dal primo settembre, infatti, quella francese diventa la prima capitale europea a metterne al bando il. Un modo per ”calmare”, ha fatto sapere la sindaca Anne Hidalgo. E pensare che esattamente cinque anni fa, nel 2018, la capitale francese fu la prima ad aprirsi all’uso dei, diventati ormai 15mila a disposizione di chi lo volesse noleggiare. Il divieto non riguarda iprivati, i cui proprietari potranno continuare a utilizzarli tranquillamente. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Prima capitale dell'Unione europea a farlo Niente più monopattini elettrici a noleggio daper le strade di Parigi. A partire dal primo settembre, infatti, quella francese diventa la prima capitale europea a metterne al bando il noleggio. Un modo per ''calmare'' Parigi, ha fatto ...Attualmente il film è l'horror con il rating più alto del 2023 con il 94% su Rotten Tomatoes, vanta un grande successo al box office in USA,, UK e Spagna e ha ricevuto il plauso della critica ..., venerdì 1 settembre, la consueta conferenza stampa di presentazione della squadra alle 12:... Domenica lo shooting, lunedì la partenza per la. Alle 13:45 è prevista la conferenza stampa ...

Europei Femminili: domani alle 21:15 il quarto Italia-Francia Federvolley

PAVIA. L’Italia della pallavolo femminile è tra le migliori quattro d’Europa. Alice Degradi, la schiacciatrice pavese di 27 anni, vola a Bruxelles con le compagne, a caccia di una medaglia. Nel quarto ...C’è chi interrompe il viaggio e chi si dispera, in città felici solo i bambini, portati dai genitori ad assistere al grande raduno dei Tir. Chiuso il bivio che da Santhià (Vercelli), portava sull’A5 ...