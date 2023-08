FOTO – Zhang dopo i sorteggi di Champions League | «Forza!»

(Di giovedì 31 agosto 2023) Sono appena finiti idi, l’Inter può ritenersi soddisfatta dell’esito. Nessuna tra le quattro big in prima fascia, Stevenpubblica su Instagram il suo messaggio. PRONTI! – Sono finiti idi. Benfica, Salisburgo e Real Sociedad per l’Inter, che iniziava dalla seconda fascia. Buon esito quindi per i nerazzurri, che tra l’altro ritrovano due club che hanno affrontato negli ultimi mesi. Il primo è il Benfica, battuto ai quarti di finale dello scorso anno, il secondo il Salisburgo in amichevole. Stevensuona la carica su Instagram con una. Il presidente ha scritto: «Forza Ragazzi!» Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile ...

... 7 - 6, 6 - 4(Chn) vs [5] Ruud (Nor) 6 - 4, 5 - 7, 6 - 2, 0 - 6, 6 - 2 DONNE [1] Swiatek (Pol) vs Saville (Aus) 6 - 3, 6 - 4 [6] Gauff (Usa) vs Andreeva 6 - 3, 6 - 2 FOTOGALLERY %s...Perché in fondo tutto ciò che serve è unae una o due frasi, e milioni di persone in tutto il ... Di poche parole Zhizhen, il cinese che sta cambiando il tennis del suo Paese, e che a New ...Pensi che l'interesse per il tennis maschile in Cina sia in aumento ZHIZHEN: "S empre più ... Anche solo per una, trovano comunque l'occasione di mettere un piede sul campo da tennis. L'anno ...

Zhang e la foto con un cervo: tifosi scatenati, ironia sul mercato Inter Tuttosport

Zhang, infatti, - riporta Il Sole 24 Ore - rischia di perdere il club. Maggio 2024 si avvicina ed è la data limite fissata, andrà infatti in scadenza il prestito da 275 milioni di euro con il fondo ...In vista della scadenza del prestito da 275 milioni di euro da parte di Oaktree il prossimo maggio, Steven Zhang può percorrere due strade. A spiegarlo è oggi il Sole 24 ...