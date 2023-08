FOTO | Gli Acclaimed sorprendono Billy Gunn con delle nuove cinture per il titolo Trios

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 31 agosto 2023) Ad All In iTitles hanno cambiato padrone.dopo aver meditato il ritiro è tornato dopo le provocazioni della House of Black e assieme agliè riuscito a conquistare i titoli in quello che poteva anche essere l’ultimo match della sua carriera. I festeggiamenti sono iniziati ad All In con lo “Scissor me” assieme ad 81 mila persone e sono proseguiti stanotte, con una piccola sorpresa da parte degli. Lediventano rosa Il Trio ha festeggiato sul ring la vittoria, Max Caster ha detto che sono pronti a portare in alto la divisione trio e per inaugurare questa nuova era c’è stato il simbolico taglio di un nastro rosa tra vari doppi sensi sulla grandezza della forbice da usare. Un ulteriore ...