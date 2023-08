(Di giovedì 31 agosto 2023) Un paio di sorprese neidi finale, tutti tricolore, del "Città di", torneo ITF maschile dotato di un montepremi di 15mila dollari che si sta disputando sui campi in terra rossa del Tennis ...

Nel doppio venerdì finale tutta italiana tra la coppia composta da Francescoe Andrea Picchione , primi favoriti del seeding, e quella formata da Stefano D'Agostino e Francesco Liucci. 31 ...Al 75' il suo missile dasi stampa sulla traversa. E si procura il rigore che consente alla ... Kerschbaum 5,5: Annaspa e ricorre alle manierequando il centrocampo della Fiorentina prende ...In casa siamoe abbiamo un buon ruolino di marcia anche. Abbiamo gente come Tonali e Trippier che ha esperienza e ci può dare una mano per provare a passare i gironi. E' una di quelle ...

Forti fuori a sorpresa nei quarti a Forlì SuperTennis

Un paio di sorprese nei quarti di finale, tutti tricolore, del “Città di Forlì”, torneo ITF maschile dotato di un montepremi di 15mila dollari che ...