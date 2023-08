(Di giovedì 31 agosto 2023) L'ha provocato gravi inondazioni a Steinhatchee, in. Il fiume che attraversa la cittadina si è ingrossato ed è straripato, inondando la città. Nessun veicolo riesce a transitare nella zona. La polizia ha istituito posti di blocco per fermare il traffico. La comunità costiera di oltre 500 residenti e l'area circostante sono note per le industriea pesca,a selvicoltura ee cartiere.

Mentre lafreme, Idalia ha colpito Cuba con forti piogge, soprattutto nella parte più ... dove si produce il pregiato tabacco, una zona che si sta ancora riprendendo dallacausata ...Però la casa è piccola e sovraffollata, e anche la situazione economica è menoe più tesa. ... che, trasociale e decisioni imponderabili, vede caratterizzare il destino dei suoi ...Le immagini satellitari di quell'enorme perturbazione sono sconvolgenti: guadagnando d'intensità, ha colpito lacon venti che hanno raggiunto i 250 km/h , provocando morte e. ...

Florida, la devastazione dell'uragano Idalia ripresa dal drone Liberoquotidiano.it

L’uragano Idalia ha causato livelli di inondazione record in alcune aree degli Stati UnitiQuesta foto fornita dall’FDOT mostra l’interstatale 275 allagata sopra Tampa Bay, in Florida, mercoledì 30 ago ...L’uragano Idalia ha causato livelli di inondazione record in alcune aree degli Stati Uniti Questa foto fornita dall’FDOT mostra l’interstatale 275 allagata sopra Tampa Bay, in Florida, mercoledì 30 ag ...