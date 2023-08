Florence Pugh sul body shaming | Non siamo capaci di vedere i capezzoli in una chiave non sessuale

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 31 agosto 2023), la star di Oppenheimer, commenta quanto sia spaventoso che la gente si arrabbi o critichi il suo corpo in modo così offensivo, ricordando lo spiacevole episodio che l'ha vista al centro di molte polemiche per il nude look firmato Valentino indossato sul red carpet l'anno scorso., la star di Oppenheimer, parlando con la collega Jodie Turner-Smith in occasione dei premi di stile della rivista Elle, commenta quanto siano spaventose tutte le critiche che ha ricevuto nel corso del tempo per aver esposto la sua pelle e il suo corpo nei film o sul tappeto rosso. Le critiche L'attrice ha ricordato l'episodio accaduto più di un anno fa, quando un abito trasparente firmato Valentino indossato durante una sfilata a Roma aveva scatenato una serie di polemiche online sul suo corpo. All'epoca la candidata ...