Leggi Anche Giorgetti: 'Quando, pensioni a 1000 euro e il superamento della Fornero Faremo tutto, non corriamo i 100 metri ma i 5mila' I tre assi pigliatutto su cui il giornalista ha ...Per tutte le altre riforme attese, dalle pensioni al fisco, difficilmente nella prossima legge di Bilancio potranno trovare spazio misure incisive: per intenderci, niente estensione dellae ...Fratelli d'Italia e Noi Moderati (Lupi) puntano sulle famiglie; la Lega, rinviata a tempi migliori l'introduzione di Quota 41 sulle pensioni, vorrebbe allargare laper gli autonomi e batte ...

Flat tax, Irpef e sconti sulle tredicesime: ecco la riforma fiscale del governo Meloni (col nodo coperture) ilmessaggero.it

Una revisione del fisco a 360 gradi. Tasse, imposte, controlli e burocrazia. La riforma fiscale del governo Meloni prende forma ed entrerà presto nel vivo. Dal cambiamento ..."Se in più di 20 anni la destra non ha mantenuto le sue promesse elettorali, credo che non basteranno a questo scopo i cinque anni che il ministro si è garantito" ...