Fiorentina | Rapid Vienna sconfitto in Conference League prima dell’Inter

(Di giovedì 31 agosto 2023) Lavince 2-0 in casa rimontando l’1-0 dell’andata, staccando cosi il pass per i gironi di. Decisiva la doppietta di Nico Gonzalez, il tuttodella terza giornata di campionato dove i viola affronteranno l’Inter. RIMONTATI – Dopo un primo tempo terminato sul punteggio di 0-0, da segnalare una traversa in apertura del match degli ospiti, poi solo dominio. Nella ripresa il copione del match non cambia ma cambia il risultato: al 59? Nico Gonzalez sfrutta al meglio un errore della difesa avversaria e segna; sul gong poi, al 90?, il numero 10 viola trova il meritato gol qualificazione direttamente su calcio di rigore. Nel mezzo tante occasioni per i viola tra cui una traversa. Passaggio del turno per la squadra di Italiano che domenica affronterà l’Inter alle ...

Con una doppietta di Nico Gonzalez la Fiorentina supera il Rapid Vienna e si qualifica per la seconda volta di fila per la fase a gironi di Conference League dopo essere stata finalista nella passata ...