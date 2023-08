Fiorentina-Rapid Vienna le pagelle e il tabellino della partita

(Di giovedì 31 agosto 2023) : dentro o fuori per Italiano nel ritorno del preliminare di Conference League. Dopo la sfortunata gara d’andata dei preliminari di Conference League, latorna in campo al Franchi contro il. La viola non vuole mancare all’appuntamento con la storia e spera di poter Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Allo Stadio Franchi, il ritorno dei playoff di Conference League tra Fiorentina e Rapid Vienna: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo Stadio Artemio Franchi di Firenze, Fiorentina e Rapid Vienna si affrontano nel match valido per il ritorno dei playoff di Conference League. È una partita fondamentale per la Fiorentina di Italiano dopo il passo falso contro il Rapid Vienna. Al Franchi, i viola devono ribaltare l'1-0 dell'andata, siglato da Grull, per qualificarsi alla fase a gironi della Uefa Europa Conference League. Probabili formazioni Fiorentina Rapid Vienna FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano, Dodò, Milenkovic, ...

La Fiorentina sblocca la gara del Franchi contro il Rapid Vienna. Al 59' cross dalla sinistra di Biraghi, Nzola non ci arriva ma lo fa Auer che nel tentativo di respingere calcia addosso al suo portiere. Fiorentina - Rapid Vienna 1-0 nel ritorno dei play off di Conference League. Al 60' Nico Gonzalez porta in vantaggio la Viola