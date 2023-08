Fiorentina-Rapid Vienna | le formazioni ufficiali

(Di giovedì 31 agosto 2023) Riportiamo ledi, match valevole per il ritorno dei play-off di Conference League. Dirigerà l’incontro l’arbitro serbo Novak Simovic, coadiuvato come assistenti dai connazionali Djorovic e Simovic, e dal quarto uomo Lukic. VAR e AVAR saranno rispettivamente Markovic e Zivkovic. Calcio d’inizio alle 20 allo Stadio “Artemio Franchi” di Firenze. Una partita da dentro o fuori quella di questa sera di fine estata tra. Dopo l’1-0 dell’andata a favore degli austriaci, i toscani sono costretti a vincere per qualificarsi alla fase a gironi e proseguire il cammino europeo. Reduce dal deludente pareggio casalingo contro il Lecce, la Viola proverà a regalare una gioia ai propri tifosi ...

Formazioni ufficialiVienna: le scelte dei due allenatori per il ritorno dei playoff di Conference League Comunicate le formazioni ufficiali diVienna, ritorno dei playoff di ...Le immagini dell'arrivo a Firenze delVienna, che si scontrerà con i viola per un posto in Conference ...Allo Stadio Franchi, il ritorno dei playoff di Conference League traVienna: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo Stadio Artemio Franchi di Firenze,Vienna si affrontano nel match valido per il ritorno dei ...

Fiorentina-Rapid Vienna: formazioni ufficiali, Nzola in attacco Quotidiano Sportivo

È una partita fondamentale per la Fiorentina di Italiano dopo il passo falso di contro il Rapid Vienna. Al Franchi, i viola devono ribaltare l'1-0 dell'andata, siglato da Grull, per qualificarsi alla ...Calciomercato.it vi offre il match di Conference League in tempo reale tra la Fiorentina di Italiano e il Rapid Vienna di Barisic ...