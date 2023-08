Fiorentina-Rapid Vienna 2-0 le pagelle e il tabellino della partita | Gonzalez fa sognare i viola

(Di giovedì 31 agosto 2023)2-0 lee il: dentro o fuori per Italiano nel ritorno del preliminare di Conference League. Dopo la sfortunata gara d’andata dei preliminari di Conference League, latorna in campo al Franchi contro il. Lanon vuole mancare all’appuntamento con la storia e spera di Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Lava avanti in Conference League e questa è un'ottima notizia per le squadre italiane. La Viola riesce a ribaltare l'1 - 0 dell'andata contro ilVienna imponendosi 2 - 0 al Franchi e ...Commenta per primoVienna 2 - 0 (primo tempo 0 - 0) Marcatori: 59' Nico Gonzalez, 90' Nico Gonzalez (R) Assist:(4 - 2 - 3 - 1): Terracciano; Dodô, Milenkovic, Ranieri, Biraghi (87' ...22.05 Conference League,2 - 0 Con una doppietta di Nico Gonzalez, lacancella l'1 - 0 subito a Vienna e accede alla fase a gironi della Conference League. Al 'Franchi' il 2 - 0 matura nella ...

Fiorentina, bivio Conference: col Rapid servono gol. Nzola, batti un colpo La Gazzetta dello Sport

Gara di ritorno dei playoff Conference League dove la Fiorentina doveva vincere con due gol di scarto contro il Rapid Vienna dopo la sconfitta per 1-0 in Austria: protagonista Niko Gonzalez con la sua ...L’argento è il protagonista assoluto di questa Fiorentina, l’uomo copertina di un inizio stagione straordinario a livello personale con 4 gol in 4 presenze. Un numero dieci che sa di nove per la Viola ...