Fiorentina-Rapid Vienna 2-0 | è finita! La Viola completa la rimonta e va ai gironi

(Di giovedì 31 agosto 2023) PRIMO TEMPO: Lale prova tutte nel primo tempo per trovare l’1-0, ma non ci riesce. La prima occasione utile capita sui piedi...

FIRENZE - Missione compiuta: la Fiorentina ribalta l'1-0 dell'andata ed elimina gli austriaci del Rapid Vienna, volando alla fase a gironi di Conference League in virtù del 2-0 maturato al Franchi.

Grazie a un Nico Gonzalez da urlo la Fiorentina batte 2-0 il Rapid Vienna nel ritorno del playoff di Conference League al Franchi, ribalta il ko per 1-0 dell’andata e approda alla fase a gironi della ...La Fiorentina vola ai gironi di Conference League: Rapid Vienna battuto 2-0 e risultato dell’andata ribaltata. Al Franchi brilla la stella di Nico Gonzalez, autore della doppietta decisiva.