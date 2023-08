Fiorentina-Rapid | Nico Gonzalez | “Partita perfetta | felice per la doppietta”

Leggi su sportface

(Di giovedì 31 agosto 2023) “Tanti gol con la maglia numero 10? Non gioco con il numero ma con la maglia. Sonodi aver fatto due gol, abbiamo fatto una, meritiamo questa vittoria e siamo felici”. Parola didopo lache ha decisoVienna, gara valida per i play-off di Conference League. “Non so se sono un leader – ha detto a Sky Sport – so che dentro il campo sono, faccio il mio lavoro e mi rendo utile – ha aggiunto l’esterno offensivo viola – Ho sempre detto che siamo forti, abbiamo fatto una grandecontro il Lecce, abbiamo pareggiato, ma stiamo dimostrando che siamo forti e dobbiamo continuare così. Fino a qui abbiamo fatto bene. Beltran e Nzola sono due giocatori ...