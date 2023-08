Fiorentina-Rapid | Commisso | “Un tifoso stasera ha criticato Italiano | non è giusto”

(Di giovedì 31 agosto 2023) “Siamo tutti contenti, i ragazzi hanno fatto una bellissima partita, ce l’hanno messa tutta. C’era il rigore per loro all’andata, c’era per noi al ritorno, non abbiamo rubato nulla. Credo che adesso dobbiamo fare una partita alla volta, spero che arriveremo in fondo alla Conference però siccome sono scaramantico non aggiungo di più”. Queste le dichiarazioni ai microfoni di SkySport24 del presidente della, Roccodopo la qualificazione alla fase a gironi di Conference League a spese delVienna, battuto 2-0 al Franchi. “Per noi è importantissimo andare in Europa, andiamo avanti, è stato bellissimoe sono molto contento per me, per la mia famiglia, per i tifosi, per i giocatori e per l’allenatore. – ha aggiunto il presidente viola – Purtroppo devo dire che c’è uno stupido ...

Doppietta di Gonzalez Labatte ilVienna per 2 - 0 nel ritorno dei playoff di Conference League e si qualifica per la fase a gironi del torneo. I viola, sconfitti per 1 - 0 in Austria all'andata, ribalta il ...Commenta per primo Intervistato da Sky Sport al termine del preliminare passato dalla suacontro ilVienna , Rocco Commisso , presidente dei viola, ha parlato così: 'Sono tutti contenti. I ragazzi han fatto una bellissima gara. Ce l'hanno messa tutta. Quel rigore per loro ...Il match È laa dover fare la partita in virtù della sconfitta della partita di andata ma è ilche per ben due volte va vicina a un gol che sarebbe di fatto una condanna per i ...

Nico Gonzalez segna due gol e trascina la Fiorentina: è ai gironi di Conference La Gazzetta dello Sport

In una serata in cui la maggior parte dell’attenzione era incentrata sul campo, con la Fiorentina che ha superato 2-0 il Rapid Vienna qualificandosi alla fase a gironi della Conference League, non ...Con una doppietta di Nico Gonzalez la Fiorentina supera il Rapid Vienna e si qualifica per la seconda volta di fila per la fase a gironi di Conference League dopo essere stata finalista nella passata ...